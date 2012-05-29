Умер Марк Минков

Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на вдову композитора Галину Минкову.

Лауреат Всесоюзных и международных конкурсов, президент Гильдии композиторов кино. Автор опер и балетов, он также писал музыку для спектаклей и более чем 100 кино- и телефильмам. В его золотом фонде — «Следствие ведут знатоки», «Мы из джаза», «В зоне особого внимания».



Многие песни на его музыку известные благодаря исполнению, в частности, Аллы Пугачевой («Не отрекаются любя», «Эти летние дожди», «Скажи мне что-нибудь», «На дороге ожиданья», «Если звёзды молчат», «Ты на свете есть» (слова Леонида Дербенёва, исполняет Алла Пугачёва), «А знаешь, всё еще будет», «Реквием», «Рождественский бал»).