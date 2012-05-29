Прокуратура Киева обжаловала договор купли-продажи Лукьяновского рынка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Установлено, что Управлением по вопросам коммунального имущества, приватизации и предпринимательства Шевченковского районного в г. Киеве совета Лукьяновский рынок незаконно продан с аукциона ООО «Квіткова Галявина» по заниженной стоимости.

В иске выставлено требование об обязательстве ООО «Квіткова Галявина» вернуть коммунальное имущество территориальной общине.

Как сообщалось, прокуратурой города Киева 4 апреля 2012 года опротестовано решение Шевченковского районного совета относительно включения целостного имущественного комплекса «Лукьяновский рынок» в перечень объектов коммунальной собственности, которые подлежат приватизации путем продажи на аукционе.

В настоящее время протест находится на рассмотрении в Киевсовете.

Как сообщал УНИАН, конфликт на Лукьяновском рынке начался в середине марта: неизвестные неоднократно пытались захватить рынок, называясь новыми хозяевами.

Предприниматели, работающие на ЗАО «Лукьяновский рынок», обратились к депутатам Киевского городского совета с просьбой создать специальную комиссию и вмешаться в конфликт, который возник между новым и предыдущим владельцем акционерного общества.

22 мая заместитель председателя КГГА Александр Пузанов во время встречи с инициативной группой работников Лукьяновского рынка заявил о намерении городской власти и прокуратуры обжаловать в судебном порядке продажу рынка.

По его словам, на рассмотрении в Киевсовете находится протест прокуратуры Киева относительно решения Шевченковского районного совета города о включении целостного имущественного комплекса "Лукьяновский рынок" в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации путем продажи на аукционе.

Прокуратура Киева также проверила законность заключения Шевченковским райсоветом с ООО «Квіткова Галявина» договора купли-продажи зданий и сооружений Лукьяновского рынка. По результатам проверки было подготовлено исковое заявление о признании недействительным этого договора и возвращении имущества в коммунальную собственность.