Убийств стало больше, изнасилований меньше

Согласно информации главного управления статистики в Запорожской области, опубликованной на официальном сайте ведомства, в январе-апреле 2012 года органами внутренних дел, прокуратуры и налоговой милиции зарегистрировано 9,6 тыс. преступлений - на 10,4% больше по сравнению с январем-апрелем 2011года.

Из общего числа криминальных проявлений 37,2% - преступления тяжкие и особо тяжкие. В январе-апреле 2012 г. совершено 63 умышленных убийства (и покушения), их количество по сравнению с январем-апрелем 2011г. увеличилась на 65,8%», - констатирует ГУ статистики Запорожского региона.

В то же время, по данным ведомства, количество зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование в регионе сократилось в 2 раза (зарегистрировано 8 таких преступлений), а количество случаев умышленных тяжких телесных повреждений – на 4,9% (58 случаев преступлений).

Практически на уровне 2011 года количество зарегистрированных грабежей и разбойных нападений - 447 преступления, что больше соответствующего показателя января – мая 2011 года на 0,2%.

Тем не менее, в целом по области, число лиц, потерпевших от действий преступников существенно увеличилось.

«В январе-апреле 2012 года. от преступлений пострадали 5758 человек, что на 22,6% больше, чем в январе-апреле 2011года», - констатирует ГУ статистики в Запорожской области.