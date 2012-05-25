Азаров рассказал о своих симпатиях на Евровидении
23:36, 25 мая 2012Общество
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Премьер-министр Украины Николай Азаров планирует в субботу, 26 мая, посмотреть финал международного песенного конкурса «Евровидение» и болеть за украинскую участницу.
Об этом глава правительства сообщил во время общения с пользователями социальной сети Фейсбук.
«Я смотрел не все, а только несколько номеров. Безусловно, я болею и переживаю за нашу Гайтану. Неплохое выступление шведской певицы. Я постараюсь в субботу посмотреть финал», - заявил Н.Азаров. - Конечно, очень интересно, как выступят и «Бурановские бабушки».
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