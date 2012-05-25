Азаров рассказал о своих симпатиях на Евровидении

Об этом глава правительства сообщил во время общения с пользователями социальной сети Фейсбук.

«Я смотрел не все, а только несколько номеров. Безусловно, я болею и переживаю за нашу Гайтану. Неплохое выступление шведской певицы. Я постараюсь в субботу посмотреть финал», - заявил Н.Азаров. - Конечно, очень интересно, как выступят и «Бурановские бабушки».