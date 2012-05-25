Присяжнюк говорит, что китайцы хотят помочь Украине экономить 1 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк в беседе с журналистами во время второго заседания украинско-китайской подкомиссии по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Украиной и КНР.

«Мы и китайская сторона разрабатываем совместное строительство завода по производству гербицидов и пестицидов, - это представляет для нас большой интерес», — сказал Присяжнюк.

При этом он подчеркнул, что на сегодня практически 100% объема используемых средств защиты растений Украина импортирует, тратя при этом около 1 млрд долл.

Кроме того, Н.Присяжнюк сообщил, что украинско-китайская комиссия также обсудила возможность переоборудования ряда украинских спиртовых заводов на заводы по производству биотоплива.