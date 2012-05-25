В Феодосии ограбили и избили помощника прокурора города

17:00, 25 мая 2012
Общество
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В Феодосии вечером 24 мая на старшего помощника прокурора города напали двое неизвестных, избили и ограбили. 

Потерпевшему причинены легкие телесные повреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По факту совершения грабежа по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины милиция возбудила уголовное дело.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Крыма.

 

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