В Феодосии ограбили и избили помощника прокурора города
17:00, 25 мая 2012Общество
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В Феодосии вечером 24 мая на старшего помощника прокурора города напали двое неизвестных, избили и ограбили.
Потерпевшему причинены легкие телесные повреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По факту совершения грабежа по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины милиция возбудила уголовное дело.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры Крыма.
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