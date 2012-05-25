В Харькове на «Турбоатоме» ищут взрывчатку

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в главном корпусе ООО «Турбоатом» поступило около 11.30.

По указанному адресу срочно выехали руководство ГУМВД Украины в Харьковской области, Харьковского городского управления милиции, работники взрывотехнической и кинологической служб, следственно-оперативная группа, представители СБУ, МЧС и скорая медицинская помощь.

Работники взрывно-технической службы проводят обследование главного корпуса предприятия и прилегающей территории.

На месте события работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимы меры для установления лица, звонившего по телефону в милицию.