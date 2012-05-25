Испанскую певицу просят не выигрывать Евровидение

Об этом сообщила сегодня бельгийская газета Le Soir.

“Мне сказали: Пожалуйста, не выигрывай! Сегодня не тот момент для Испании и ее телевидения, чтобы выигрывать. Если выиграем, будет невозможно, исходя из стоимости, организовать следующий конкурс. В Азербайджане есть нефть, а у нас – нет”, - цитирует издание испанскую участницу “Евровидения”.

Бельгийское издание также отмечает, что, по иронии судьбы, Испания, которая говорит о невозможности организовать “Евровидение” из-за финансовых проблем, вместе с тем, претендует на проведение Олимпийских игр 2020 года в Мадриде.

Вместе с тем, как пишет Le Soir, для стран Западной Европы желание не выигрывать “Евровидение” в последние годы стало привычным делом, тогда как для восточных стран победа в “Евровидении” позволяет напомнить о себе и улучшить собственный имидж.

Испания автоматически попадает в финальную часть конкурса вместе с Францией, Германией, Италией и Великобританией, поскольку эти страны являются крупнейшими донорами Европейского союза радио и телевидения.