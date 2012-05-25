Воспитательница умыла ребенка кипятком - трехлетний малыш с ожогами в больнице

Прокуратура Центрального района Симферополя проводит проверку по факту травмирования воспитанника детского дома "Елочка".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, "по предварительным данным, трехлетний малыш получил ожоги 2-3 степени в результате неосторожных действий воспитательницы, которая умыла ребенка очень горячей водой из-под крана". Ребенок находится в ожоговом отделении больницы.

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