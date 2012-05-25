В Ужгороде под суд подложили взрывчатку - подозревают теракт

Самодельное устройство обнаружили среди мусора, сообщает ТСН.

Сотрудники суда, проходившие мимо, заметили торчащие провода и вызвали милицию. Людей из здания суда и близлежащих домов эвакуировали. Взрывчатку обезвредили.

Интересно, что взрывчатку под админсуд на тачке привез дворник. Перед тем он убирал территорию соседнего городского районного суда, и именно там, во дворе подобрал неизвестный пакет.

В милиции инцидент комментируют сдержанно. Говорят, взрывчатка управлялась дистанционно. На кого именно охотились злоумышленники, будет выяснять следствие. Дело квалифицировали как покушение на террористический акт.