Мэр города Ровеньки попросил Азарова «принять меры» относительно книги Жадана

Эта книга, которая в апреле 2012 года в школы поступила от Минобразования, по словам мэра, практически в каждом стихотворении содержит ненормативную лексику.

Книга увидела свет по заказу Госкомитета телевидения и радиовещания Украины по программе «Украинская книга». После прочтения «Эфиопии» городской председатель Александр Есенков обратился к Азарову и руководителям области с просьбой «принять меры относительно поступления художественной литературы в учебные заведения города по линии Министерства образования и науки, молодежи и спорта».

Сначала пришел ответ из Киева, а потом и из Луганска. В областном управлении образования и науки дали понять, что тоже книгу прочитали и согласились - детям она противопоказана.

«Письмо из Киева просто поразило своим бюрократизмом. Кабмин, получив письмо от Александра Есенкова, расписал его на Миннауки, а оно, в свою очередь, передоручило написать ответ и.о. директора института инновационных технологий и содержания образования Г. Серебрянскому. Этот господин отметил, что книга Жадана не проходила экспертизу в Министерстве науки, а опубликована на заказ другого ведомства. Осчастливил чиновник тем, что он «разделяет мысль относительно отбора книг для использования в учебно-воспитательном процессе и искренне благодарит за небезразличное отношение к моральному здоровью подрастающего поколения», - сообщает сайт Вперед-Ровеньки.

Сергей Жадан согласен с такой реакцией мэра Ровенек.

«Мне интересно, что именно имеет в виду мер Есенков, когда просит «принять меры». Уничтожить тираж? Выбросить книги на улицу? На самом деле, если говорить честно, я с мэром полностью согласен - программа «Украинская книга» должна была бы наполняться более ответственно. По крайней мере, распорядители могли бы выяснять у «живых» авторов – не против ли они оказаться на полках библиотек. Я лично всегда был против своего присутствия в школьной программе или школьных читальных залах. Поэтому все претензии к издательству, которое эти книги лоббирует и проталкивает в эту программу, не спрашивая мнения авторов. Мне лично это категорически не нравится - фактически издатель ставит своих авторов в очень неудобное положение, подставляя их под партийную критику таких вот мэров и директоров школ, которые никогда не упустят случая побороться за общественную мораль за чужой счет. Вот только я здесь при чем?», - заявил писатель в комментарии для портала «Буквоїд».