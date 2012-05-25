Дни матчей Евро-2012 придется отгулять, а потом отработать
04:14, 25 мая 2012Общество
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Киевсовет рекомендует руководителям предприятий столицы сделать выходными дни матчей Евро-2012 - 11, 15 и 19 июня с последующей отработкой.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 103 из 111 зарегистрированных в зале депутатов.
Проект был внесен в начале сессии Киевсовета с голоса членом фракции «Инициатива», руководителем КП «Киевпастранс» Николаем Ламбуцким.
По его словам, решение касается тех предприятий, на которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными.
Н.Ламбуцкий добавил, что дни, на которые будет переноситься отработка, еще будут уточняться.
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