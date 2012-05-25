Дни матчей Евро-2012 придется отгулять, а потом отработать

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 103 из 111 зарегистрированных в зале депутатов.

Проект был внесен в начале сессии Киевсовета с голоса членом фракции «Инициатива», руководителем КП «Киевпастранс» Николаем Ламбуцким.

По его словам, решение касается тех предприятий, на которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными.

Н.Ламбуцкий добавил, что дни, на которые будет переноситься отработка, еще будут уточняться.