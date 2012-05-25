Осквернили могилу мусульманского праведника

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МВД.

Сегодня ряд Интернет-СМИ сообщили, что надгробный камень на могиле разбит кувалдой.

Инцидент, видимо, произошел в начале недели. 22 мая в милицию Бахчисарайского района поступило заявление по факту инцидента, тогда же было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилой, иным местом погребения либо над телом умершего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или до 6 месяцев ареста, или до 3 лет ограничения свободы, или такой же тюремный срок.