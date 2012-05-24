Укрзализныця добавила еще один ночной поезд «Киев-Львов»

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», поезд будет отправляться из Киева в 22:40 и прибывать во Львов в 6:32.

Время отправления из Львова - 22:35, время прибытия в Киев - 06:40.

Напомним, с введением нового графика движения поездов на 2012-2013 годы изменяется маршрут движения поезда №92/91 "Львов-Киев", который с 27 мая 2012 года будет следовать через Фастов, Ковель, Сарны.

Справка УНИАН. Новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы разработан с учетом развития регионов повышения скорости движения поездов и уровня комфорта. В частности, в новом графике предусматривается курсирование новых межрегиональных скоростных поездов «Хюндай» на направлениях Киев-Львов – 3 пары, Киев-Харьков – 3 пары, Киев-Донецк – 2 пары, а также скоростного поезда «Шкода» на направлениях Харьков-Донецк, Харьков-Днепропетровск, Днепропетровск-Донецк, Донецк-Луганск, Донецк-Мариуполь.

Средняя маршрутная скорость пассажирских поездов в новом графике движения будет на 2 км/ч больше, чем в графике движения на 2011-2012 годы.

В новом графике движения будет 140 ночных пассажирских поездов, что на 20 поездов меньше, чем в предыдущем графике.