Спиртное снова подорожает

Об этом говорится в проекте постановления правительства "О внесении изменений в дополнение к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 №957".

Документом предусматривается, в частности, увеличить минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 17 грн - до 105,5 грн и розничные цены на 20 грн - до 150,5 грн за 1 литр 100% спирта.

Минимальные оптово-отпускные цены на коньяк (бренди) "три звездочки" предлагается повысить до 143,1 грн, розничные - до 195 грн за 1 литр 100% спирта, на коньяк (бренди) "четыре звездочки" - до 159,4 грн и 220 грн соответственно, а на коньяк (бренди) "пять звездочек" - до 177,5 грн и 245 грн за 1 литр 100% спирта соответственно.

Минимальные розничные цены на вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра, а также в другой таре емкостью 1 литр предлагается повысить на 4 грн - до 22 грн. При этом минимальные розничные цены на вина в стеклянной таре емкостью 0,7 и 0,75 предполагается повысить на 3 грн - до 29 грн.

Напомним, в августе 2011 года Кабмин повысил минимальную розничную цену на водочную продукцию на 45,3% - до 26,1 грн за бутылку 0,5 литра, а на вина и вермуты — на 50% - до 18 грн за бутылку 0,7 литра или другую тару емкостью 1 литр.