Суд отказался дорасследовать дело об убийстве фотокора Розвадовского
Первое судебное заседание по делу об убийстве фотографа Виталия Розвадовского назначено на 12 июня.
|Первое заседание суда по делу Розвадовского назначено на 12 июня
Судья отклонил ходатайство стороны обвиняемого о возвращении дела на досудебное расследование.
Как известно, Розвадовского жестоко убили в конце ноябряпрошлого года.
В деле фигурируют четыре человека. Главный обвиняемый - несовершеннолетний. Сейчас он находится под стражей. Еще трое - под подпиской о невыезде.
Милиция исключала версию о том, что Розвадовский погиб из-за профессиональной деятельности.
Позже коллеги фотографа провели расследование, согласно которому считают, что человека убил его знакомый из-за нежелания возвращать заемные деньги.
Адвокат обвиняемого Виктор Чевгус считает, что "следствие некачественно провело расследование, по закону обвинение должно быть конкретным, по закону в обвинении должно быть указаны дата, время, место и другие обстоятельства".