Суд отказался дорасследовать дело об убийстве фотокора Розвадовского

Такое решение вынес Печерский райсуд на предварительном слушании. Об этом со ссылкой на 5 канал, сообщает Украинская правда.

Судья отклонил ходатайство стороны обвиняемого о возвращении дела на досудебное расследование.

Как известно, Розвадовского жестоко убили в конце ноябряпрошлого года.

В деле фигурируют четыре человека. Главный обвиняемый - несовершеннолетний. Сейчас он находится под стражей. Еще трое - под подпиской о невыезде.

Милиция исключала версию о том, что Розвадовский погиб из-за профессиональной деятельности.

Позже коллеги фотографа провели расследование, согласно которому считают, что человека убил его знакомый из-за нежелания возвращать заемные деньги.

Адвокат обвиняемого Виктор Чевгус считает, что "следствие некачественно провело расследование, по закону обвинение должно быть конкретным, по закону в обвинении должно быть указаны дата, время, место и другие обстоятельства".