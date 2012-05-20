Гайтана выступит под №7 во втором полуфинале Евровидения

В церемонии открытия приняли участие делегации всех 42 стран-участниц "Евровидения". Символ конкурса этого года - огненный цветок, а слоган - Light your fire! Этими рисунками и надписями украшен весь центр города, а на площади перед Старым городом установлен огромный неоновый шар с эмблемой конкурса. Набережная города освещена фонарями в форме главной эмблемы песенного конкурса - сердца, сообщает РИА Новости

В результате полуфиналов, которые состоятся 22 и 24 мая, будет определена двадцатка финалистов. Кроме них на сцену Baku Crystal Hall в финале 26 мая выйдут исполнительница из Азербайджана и пяти стран - учредительниц конкурса (Германия, Испания, Великобритания, Франция и Италия).

Победителей конкурса, как и в прошлом году выберут при помощи зрительского голосования и профессиональных жюри в каждой стране.

В первом полуфинале на сцену выйдут представители: Черногории, Исландии, Греции, Латвии, Албании, Румынии, Швейцарии, Бельгии, Финляндии, Израиля, Сан-Марино, Кипра, Дании, России, Венгрии, Австрии, Молдовы и Ирландии.

Во втором полуфинале - Сербии, Македонии, Нидерландов, Мальты, Беларуси, Португалии, УКРАИНЫ, Болгарии, Словении, Хорватии, Швеции, Грузии, Турции, Эстонии, Словакии, Норвегии, Боснии и Герцеговины, Литвы.