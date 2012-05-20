В мелиоративном канале обнаружены тела двух детей

В Чаплинском оросительном канале возле села Красная Поляна были обнаружены тела двух шестилетних детей.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области.

Родители детей обратились в райотдел милиции с заявлением о пропаже после того, как самостоятельные поиски результата не дали.

Как сообщили в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области милиция предполагает, что дети утонули во время купания.

В частности, в сообщении отмечается, что в ходе поисков правоохранители нашли на берегу мелиоративного канала в 2 км от села аккуратно сложенную одежду детей. Ночью милиционеры и родители обследовали канал на лодке. В это время с берега сотрудники милиции и односельчане освещали им путь фонарями. Вскоре в 200 метрах от берега были обнаружены тела детей. Следы телесных повреждений на телах погибших не выявлены.

По предварительной версии правоохранителей, с мальчиками произошел несчастный случай. Предполагают, что друзья решили искупаться, зашли в воду, но сильное течение канала сбило детей с ног и они захлебнулись.

Сейчас проводится проверка, тела детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.