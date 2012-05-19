Попов поблагодарил Омельченко за условия для слона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил председатель КГГА Александр Попов.

“(Бывший председатель КГГА) Александр Омельченко обещал это сделать. Мы подготовили соответствующие условия для того, чтобы можно было его принять. И вот сейчас этот проект реализуется. Я хотел бы поблагодарить Александра Александровича (Омельченко) за то, что он проявил такую инициативу, организовал”, - сказал А.Попов.

Он отметил, что это не последний подарок зоопарку в этом году. “Мы еще планируем вольер для обезьян привести в нормальное состояние и открыть экспозицию. Будем продолжать эту программу развития зоопарка”, - заверил председатель КГГА.

По его словам, в ближайшее время зоопарк готовится открыть птичью экспозицию, а также завершена очистка озер.

Недавно газета "Сегодня" сообщила, что в Киевский зоопарк везут слона за 100 тыс. долларов, который заменит умершего Боя.