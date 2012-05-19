Похитители подростка согласились снизить выкуп вдвое

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, преступление было совершено 2 мая.

Похитив вечером подростка, они отвели его в подвал жилого дома, затем с мобильного телефона направили матери парня СМС-сообщение о сумме выкупа. Сначала назвали 10 тысяч долларов, затем - 5 тысяч. Впоследствии, чтобы родители не успели сообщить милиции, похитители перевели подростка в другое помещение, где удерживали его с завязанными глазами до получению выкупа. В конечном итоге, добившись своего, они отпустили подростка.

Как сообщили в пресс-службе, организатор преступления задержан и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлено обвинение в похищении малолетнего и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность по ст. 304 Уголовного кодекса Украины. Второму похитителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 146 (похищения малолетнего, из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

Санкция обеих статей предусматривает ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.