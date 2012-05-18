Газета проиграла суд бизнесмену

Издание обязано опровергнуть эпизоды опубликованной 12 октября 2011 года статьи под названием: «Рейдеры. Корбан, Филатов, Брагинский, Аксельрод» и выплатить истцу 200 грн моральной компенсации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня.

В указанной статье речь шла о перераспределении через суд другой области крупных объектов недвижимости в центре Днепропетровска: Центрального универмага, универмага «Детский мир», гостиницы «Астория» и о вероятной причастности к этим процессам Б.Филатова.

Б.Филатов обратился в суд в ноябре прошлого года, но впоследствии отозвал свой иск.

В январе 2012 г. он подал второй иск с требованием взыскать с газеты «Лица» 650 тыс грн за моральный вред в связи с распространением неправдивой информации и оскорблением его чести и достоинства. Кроме того, в этом иске общество с дополнительной ответственностью «Центральный универмаг» требовало взыскать с газеты еще 300 тыс грн за моральный вред.

Главный редактор газеты «Лица» Алена Гарагуц заявила, что в случае удовлетворения судом требований истцов и взыскания с издания 950 тыс грн., издание прекратит свое существование.

Также на заседании суда она настаивала, что статья «Рейдеры. Корбан, Филатов, Брагинский, Аксельрод» имеет оценочный характер, основанный на показаниях потерпевших от перераспределения недвижимости в центре Днепропетровска.

Амур-Нижнеднепровский районный суд также постановил взыскать с газеты «Лица» судебные расходы по иску Б.Филатова и дал 10 дней для обжалования решения в Апелляционном суде Днепропетровской области.

А.Гарагуц сообщила УНИАН, что решается вопрос о подаче апелляции.

В свою очередь, Б.Филатов намерен прокомментировать решение суда по поводу иска к газете «Лица» на пресс-конференции 21 мая.