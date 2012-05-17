Нынешнюю «Ночь музеев» Тюрьма на Лонцкого посвящает операции «Висла»

18 мая, с 18:00 до 24:00 в музее “Тюрьма на Лонцкого” (г. Львов, ул. С. Бандеры) пройдет акция “Ночь музеев”.

Музей откроет для осмотра места, которые обычно закрыты для экскурсантов.

Нынешняя «Ночь музеев» посвящена памяти трагических событий акции «Висла», участников освободительного движения и в целом всех украинцев Закерзонья, которые в 40-х годах ХХ века навсегда потеряли свои дома, родные земли, а часто и жизнь из-за насильственной политики коммунистической власти. К этой дате приурочены презентация аудиозаписей участников освободительного движения из Закерзонья, выставка фото и показ документального фильма Мирослава Иваненко «Огонь и оружие».

Впервые посетителям кроме экскурсии по музею предложат премьеру экскурсии «Четырехугольник смерти» по местам вокруг музея, путь которой проляжет через управу гестапо, управления НКВД-МГБ-КГБ и «Шталаг-253» на Цитадели (начало в 19:30 от памятника жертвам коммунистических репрессий возле музея «Тюрьма на Лонцкого»).

Реконструкторы Общества «Память», воспроизводя сцены из истории бывшей политической тюрьмы, будут демонстрировать кабинет следователя, камеру смертников, одиночную камеру и другие тюремные помещения, а директор магазина «Штурм» покажет образцы тогдашнего оружия.

Тюремные вестибюли превратятся в концертные и выставочные залы, где будут раздаваться музыка и поэзия, будут демонстрировать видеоинсталляции, слайд-шоу, записи воспоминаний политзаключенных, украинцев Закерзонья, будут читать воспоминания об акции «Висла». В концертной программе примут участие хор «Непокоренные», София Федина и музыка в исполнении бардов, музыка в исполнении струнного квартета Тараса Менцинского, композиции участников фестиваля электроакустической музыки «Ars eleсtronica» Богдана Сегина, Остапа Мануляка, Юрия и Богдана Булок и львовского «Гич-оркестра». Изюминкой концертной программы станет проект «Человек напротив» известного украинского фортепьянного импровизатора Романа Коляды из Киева.

Электронную музыку дополнят видеоинсталляции участников многих отечественных и заграничных фестивалей визуального искусства Михаила Барабаша, Мирослава Вайды и Ярослава Филевича. Во время «Ночи музеев» состоятся презентация картины народного художника Украины Николая Андрущенко «Дорогой жизни», выставка графики ярких представителей андеграундного искусства советских времен - Петра и Андрея Гуменюков.

Завершится «Ночь музеев» проектированием плэнера фильмов над ночным Львовом и костром на музейном дворе.