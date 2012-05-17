Нардепы хотят загнать рекламу алкоголя и табака исключительно в ночной эфир

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины «О рекламе» (относительно рекламы алкогольных напитков и пива) (№9099).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 304 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что реклама алкогольных напитков, пива и/или напитков, изготовляемых на его основе, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, пиво и/или напитки, изготовляемые на его основе, запрещается на радио и телевидении с 6 до 24 часов.

Реклама алкогольных напитков и табачных изделий, пива и/или напитков, изготовляемых на его основе, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, табачные изделия, пиво и/или напитки, изготовляемые на его основе: запрещается на товарах и в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 18 лет, или в рассчитанных на указанных лиц частях других печатных изданий; запрещается с использованием лиц в возрасте до 18 лет как фотомоделей; не должна содержать изображения процесса курения табачных изделий или употребления алкогольных напитков или пива и/или напитков, изготовляемых на его основе; не может располагаться ближе чем за 300 метров прямой видимости от территории детских дошкольных заведений, средних общеобразовательных школ и других учебных заведений, в которых обучаются дети в возрасте до 18 лет; не может формировать мнение, что курение или употребление алкоголя либо пива является важным фактором достижения успеха в спортивной, социальной, сексуальной или других сферах жизни; не должна создавать впечатления, что употребление алкогольных напитков, пива или курения табачных изделий будет способствовать решению личных проблем; не может формировать мнение, что алкоголь, пиво или табачные изделия имеют лечебные качества или что они являются стимулирующими или успокоительными средствами; не должна поощрять к употреблению алкогольных напитков, пива и/или напитков, изготовляемых на его основе или табакокурения или негативно расценивать факт воздержания от употребления табачных изделий и алкогольных напитков или пива; не может содержать изображений врачей и других профессиональных медицинских работников, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид врачей; не должна создавать впечатления, что большинство людей курят или употребляют алкогольные напитки или пиво.

Кроме того, законопроектом запрещается спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия или алкогольные напитки.

Разрешается спонсирование концертных и спортивных мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, под которыми выпускается пиво и/или напитки, которые изготовляются на его основе.

Запрещаются такие виды деятельности по рекламированию алкогольных напитков, табачных изделий, пива и/или напитков, изготовляемых на его основе, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, табачные изделия, пиво и/или напитки, которые изготовляются на его основе: спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 18 лет, с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, алкогольные напитки, пиво и/или напитки, которые изготовляются на его основе; распространение и продажа любых товаров с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, алкогольные напитки, пиво и/или напитки, которые изготовляются на его основе, лицам в возрасте до 18 лет.

Закон в случае принятия вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования