На госпредприятии в Киеве похитили более 80 танковых пулеметов

Военной прокуратурой Центрального региона Украины во взаимодействии с военной контрразведкой Службы безопасности Украины разоблачена преступная схема похищения на протяжении 2010-2011 годов более 80 танковых пулеметов Калашникова.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре военной прокуратуры Центрального региона Украины, факты незаконного завладения оружием путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки были разоблачены на одном из государственных предприятий в Киеве. В последующем эти пулеметы, принадлежавшие Вооруженным силам Украины, были реализованы, государству нанесены убытки на сумму более 1,15 млн. грн.

По данному факту военной прокуратурой Центрального региона возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 262 (похищение, присвоение огнестрельного оружия путем злоупотребления служебного лица своим служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.