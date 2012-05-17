Возле Львова милиция задержала микроавтобус с оружием

10:33, 17 мая 2012
Общество
3059 0

Работники ГАИ обнаружили в салоне гранату, патроны к мелкокалиберной винтовки и пистолет.

Владельцев запрещенного груза выдало волнение

16 мая работники Госавтоинспекции задержали на окраине Львова микроавтобус с оружием и взрывчаткой.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, микроавтобус „Форд транзит” с номерами хмельницкой регистрации ехал из Львова в направлении города Золочева. На выезде из Львова его остановили для проверки работники ГАИ. За рулем автомобиля был 29-летний житель Хмельницкой области. Рядом сидел пассажир. Мужчины заметно волновались. Причины такого необычного поведения работники милиции поняли сразу, как только заметили сквозь боковое стекло автомобиля несколько патронов, которые лежали в обшивке дверей.

«Работники Госавтоинспекции при очевидцах провели поверхностный осмотр микроавтобуса и обнаружили в салоне запрещенные предметы – гранату, патроны к мелкокалиберной винтовке и охотничий нож», - сообщил УНИАН заместитель начальника управления Госавтоинспекции Львовской области подполковник милиции Виталий Гапчич.

Водителя и пассажира микроавтобуса задержали.

На место события срочно вызвали следственно-оперативную группу и экспертов-взрывотехников. Милиционеры осмотрели автомобиль и натолкнулись на еще одну криминальную находку. Под сидением был спрятан самодельный пистолет. Арсенал оружия передан на экспертное исследование.

По данному факту ведется доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства дела.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter