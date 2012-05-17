Возле Львова милиция задержала микроавтобус с оружием

16 мая работники Госавтоинспекции задержали на окраине Львова микроавтобус с оружием и взрывчаткой.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, микроавтобус „Форд транзит” с номерами хмельницкой регистрации ехал из Львова в направлении города Золочева. На выезде из Львова его остановили для проверки работники ГАИ. За рулем автомобиля был 29-летний житель Хмельницкой области. Рядом сидел пассажир. Мужчины заметно волновались. Причины такого необычного поведения работники милиции поняли сразу, как только заметили сквозь боковое стекло автомобиля несколько патронов, которые лежали в обшивке дверей.

«Работники Госавтоинспекции при очевидцах провели поверхностный осмотр микроавтобуса и обнаружили в салоне запрещенные предметы – гранату, патроны к мелкокалиберной винтовке и охотничий нож», - сообщил УНИАН заместитель начальника управления Госавтоинспекции Львовской области подполковник милиции Виталий Гапчич.

Водителя и пассажира микроавтобуса задержали.

На место события срочно вызвали следственно-оперативную группу и экспертов-взрывотехников. Милиционеры осмотрели автомобиль и натолкнулись на еще одну криминальную находку. Под сидением был спрятан самодельный пистолет. Арсенал оружия передан на экспертное исследование.

По данному факту ведется доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства дела.