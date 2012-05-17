Директора музея задержали с краденой иконой XVII века

Оперативники задержали в Москве директора музея с краденой иконой XVII века, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель МВД РФ Валерий Грибакин.

Икона была похищена в 1994 году из краеведческого музея Вологодской области, ее стоимость на черном рынке - около миллиона долларов, отметил собеседник агентства.

"Сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД России, ФСБ России и НЦБ Интерпола при МВД России был задержан 62-летний директор одного из московских музеев, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за контрабанду. Выяснилось, что любитель старины вылетел в Дюссельдорф, где буквально на днях приобрел у гражданина Германии находящуюся в международном розыске икону XVII века "Троица Ветхозаветная"", - сказал Грибакин.

По его словам, икона была написана в 1690 году известным мастером - иконописцем Кириллом Улановым и является значительной культурной и исторической ценностью для России. "Для нашей страны, по сути, она бесценна. По данным независимых экспертов, цена иконы на так называемом черном рынке составляет миллион долларов", - отметил Грибакин.

По прибытии в Москву, в здании аэропорта "Домодедово", мужчина был задержан, икона изъята. Назначено искусствоведческое исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконное перемещение через государственную границу РФ культурных ценностей в крупном размере".