Металлургия терпит большие убытки

Об этом в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса заявил директор Департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Олег Пендзин.

«При сохранении фактически тех же объемов производства, что и в аналогичный период прошлого года, убытки металлургических предприятий в январе-марте 2012 года выросли в 3,6 раза. По сути, за I квартал метпредприятия перекрыли большую часть убытков, полученных за весь 2011 год»,- подчеркнул О.Пендзин.

По его словам, «правительство старается делать определенные шаги для стабилизации ситуации». Как пример О.Пендзин привел принятое в начале апреля Кабинетом министров постановление №209, предусматривающее, в частности, право грузовладельцев заключать прямые договора на грузоперевозки без посредников.

«Постановление №209 призвано изменить ситуацию в тарифообразовании, уменьшить влияние логистических фирм и, таким образом, дать возможность предприятиям платить справедливый тариф», - сообщил О.Пендзин.

Он также завил, что сейчас необходим более глубокий анализ ситуации в металлургической отрасли, в том числе, тех болевых точек, которые возникли при реализации постановления №209.

О.Пендзин отметил, что такой анализ с привлечением представителей металлургических предприятий Минэкономразвития намерено провести в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, убыток металлургической отрасли Украины за 1 квартал 2012 года увеличился относительно 1 квартала 2011 года в 3,6 раза – до 5,3 млрд грн.