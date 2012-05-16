На Хортице смерч снес многотонную крышу Музея запорожского казачества (фото)

Как сообщили УНИАН в администрации Национального заповедника «Хортица», из-за техногенной опасности, связанной с последствиями смерча, музей временно закрыт для посещения туристами.

На время ремонта сохраняется опасность обвала нависших конструкций на внутренний дворик музея.

В администрации заповедника «Хортица» подчеркнули, что не припомнят подобных природных катаклизмов на острове.

Как сообщили УНИАН специалисты запорожского аварийно-спасательного отряда «Кобра», которые в настоящее время изучают возможности ликвидации последствий аварии, «вначале придется укрепить 15-тонную железную конструкцию, нависшую над внутренним двориком музея, что может повредить зданию музея, и найти строительную фирму, которая могла бы этим заняться профессонально».

По расчетам специалистов, для того, чтобы убрать с крыши музея десятки тонн искореженного железа, потребуется не менее 100 тыс. грн.