Сыновья убили мать ножом и вилкой, а потом топором - свидетелей

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, «при тушении пожара в частном доме были обнаружены обгоревшие тела двух мужчин с множественными ранениями, а также труп 51-летней женщины рядом с домом, что свидетельствовало о криминальном характере их гибели».

Выяснилось, что женщина со своим 60-летним сожителем были убиты в доме 64-летнего соседа, который посетили по приглашению хозяина. После опроса соседей стало известно, что накануне между двумя сыновьями и матерью возник спор о продаже дома, оставшейся в наследство от покойного главы семьи, а также о распределении будущей выручки. Таким образом, в круг подозреваемых попали сыновья убитой - 31-летний и 27-летний мужчины.

Сперва женщина не соглашалась на предложения сыновей о продаже дома, а когда дала согласие, выяснилось, что братьев не устраивал предложенный матерью вариант, согласно которому они вдвоем могли рассчитывать лишь на третью часть стоимости.

В итоге сыновья убили мать с помощью вилки и ножа, а затем топором и ножом убили свидетелей. Чтобы скрыть следы преступления, дом вместе с телами братья подожгли.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.