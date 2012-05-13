Воры вынесли из дома предпринимателя сейф со 175 тысячами долларов

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Пострадавший обратился в милицию с заявлением о том, что из его жилья неизвестные похитили сейф с большой суммой в иностранной валюте.

По словам и.о. начальника Ленинского районного отдела милиции Анатолия Коцюрубы, злоумышленники разбили окно в доме. Однако, как выяснилось, воры специально его разбили, чтобы имитировать проникновение в жилье и отвести от себя подозрения. На самом деле, они вошли в дом без проблем, потому что делали там ремонт. Узнав о сбережениях хозяина, они вынесли деньги вместе с сейфом. Воры воспользовались услугами знакомого таксиста, который отвез сейф в безопасное место, где его вскрыли. За то, чтобы таксист хранил тайну, ему заплатили 30 тыс. дол.

Ремонтники, на которых упали подозрения, под давлением предъявленных доказательств сознались в содеянном, и вернули похищенные средства.

По факту кражи в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 185 УК Украины. Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Понесет уголовную ответственность и таксист, который перевозил похищенное. Статья 198 УК Украины, по которой в отношении него возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.