Аэросвит: Вылет рейса Нью-Йорк–Киев задерживается по техническим причинам

“При предполетном осмотре воздушного судна была установлена необходимость замены модуля одной из трех гидросистем. В связи с этим рейс Нью-Йорк – Киев был задержан. В этой ситуации авиакомпания, выполняя свои обязательства, обеспечила пассажиров питанием, все, кто нуждается в размещении, были поселены в гостиницу. Сразу после доставки необходимого агрегата в аэропорт начнется его замена”, - говорится в сообщении авиакомпании .

Согласно расписанию, рейс компании Нью-Йорк – Киев должен был вылететь 11 мая в 02:05 по киевскому времени (10 мая в 19:05 по местному времени).

По предварительным данным, вылет задержанного рейса планируется сегодня, 11 мая, в 19:00 по киевскому времени (в 12:00 по местному), расчетное время прибытия в аэропорт "Борисполь" - 12 мая в 4:00.

Как сообщил УНИАН помощник генерального директора авиакомпании "АэроСвит" по связям с общественностью Сергей Куцый, необходимый агрегат в аэропорт уже доставлен и началась его замена.

Справка УНИАН. Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" основана в 1994 году, базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, включая 7 дальнемагистральных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели, Бангкок, Коломбо и Хошимин. Обеспечивает перевозку пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 28 воздушных судов производства компании Boeing, включая 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 20 среднемагистральных Boeing 737. Также использует самолеты перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.