Разжалованный священник говорит о промосковских провокациях в УПЦ КП

Об этом А.Зинкевич заявил в комментарии УНИАН.

По словам священника, он уже общался с патриархом УПЦ КП Филаретом по поводу решения собрания духовенства, на котором его отлучили от епархии.

«Реакция патриарха – негативная. Как и всех архиереев, с которыми я общался. Они считают утечку этой информации и саму форму подачи позором для церкви, это диверсия для дискредитации священнослужителей, некое духовное хакерство», – отметил А.Зинкевич.

Он убежден, что решение собрания духовенства является реакцией промосковских сил на его поддержку чернобыльцев, отстаивание Почаевской лавры в движении «Украинские святыни – украинскому народу», а также то, что он как духовник украинского казачества в Одессе с казаками препятствовал открытию памятника российской императрице Екатерине ІІ.

«Меня обвиняют в каких-то деструктивных действиях, но не приводят никаких аргументов. Это все сплетни, будто я хочу занять место архиерея. Меня почему-то не пригласили на собрание. А на нем, насколько мне известно, далеко не все голосовали за мое отлучение от епархии. Да, в нашем духовном центре работает около 20 священников, и наш центр достаточно влиятелен. Возможно, кто-то в этом увидел какую-то угрозу для себя», – предположил А.Зинкевич.

По его словам, решение собрания будет рассмотрено на синоде УПЦ КП 13 мая.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ КП распространила информацию о проведении общего собрания духовенства, во время которого четырех священников Тернопольской епархии лишили сана за прелюбодеяние, пьянство и поведение, несовместимое с саном священнослужителя.

Также участники заседания приняли обращение к священному синоду и патриарху Филарету, в котором осудили «деструктивные действия и лжесвидетельства священника Анатолия Зинкевича» и выразили полную поддержку управляющему епархией архиепископу Иову. Настоятеля тернопольского Свято-Троицкого духовного центра отца А.Зинкевича и подчиненных ему священников вывели из состава Тернопольской епархии.