ЮНЕСКО проверяет сохранность памятников во Львовской области
В Украину прибыл эксперт ЮНЕСКО - ІКОМОС Тодор Крестев (София, Болгария) для проверки сохранности исторических памятников, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Отмечается, что такая проверка происходит планово каждые два года.
В рамках визита эксперт осмотрит памятники архитектуры Львовской области, проекты проведения реставрационных и восстановительных работ, проведет встречи с представителями специализированных служб и др.
В понедельник, 14 мая, запланировано подведение итогов по результатам проверки.
Во время встречи с Т.Крестевым заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Владимир Губицкий отметил, что уже подготовлено совместное предложение Украины и Польши о внесении 16 деревянных церквей в список ЮНЕСКО в номинации «Деревянные церкви украинских и польских Карпат».
Восемь из них расположены в Польше, в Подкарпатском и Малопольском воеводствах, а еще восемь в Украине - в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.