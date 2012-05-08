При пожаре в Тулиголовом погибла 5-летняя девочка из России

Силами отделения 22-й пожарной части г. Кролевец, местной пожарной команды и пожарной команды с. Быстрик пожар был ликвидирован.

Еще до прибытия пожарных подразделений один из жителей села успел вынести из дома 5-летнюю девочку. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в центральную райбольницу, где в результате отравления угарным газом она умерла. Как было установлено, ребенок вместе с матерью приехал из России на отдых к родственникам.

Причина пожара выясняется.