Мэр Донецка назвал бойкот европейских политиков «мышиной возней»

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, передает «Донецк. Комментарии».

«Это мышиная возня политиков перед своими избирателями, чтобы обратить на себя внимание», - отметил мэр.

Он добавил, что больше всего говорят о бойкоте именно политики тех стран, где в свое время на спортивных мероприятиях происходили трагические инциденты. В частности мэр привел в пример Олимпиаду 1936 года в фашистском Берлине и «послевоенную Олимпиаду, на которой были расстреляны 10 спортсменов» (вероятно, мэр имел ввиду Олимпиаду 1972 года в Мюнхене, где жертвами терактов стали 11 членов израильской олимпийской сборной и 1 немецкий полицейский, - ред.).

«Как раз эти страны заявляют, что они что-то будут бойкотировать. Но сначала им нужно разобраться в своей истории. А спорт должен быть далеко-далеко от политики», - заявил Лукьянченко.

Как сообщал УНИАН, ряд европейских политиков заявили о своем намерении бойкотировать Евро-2012 в Украине.