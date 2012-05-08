Бурановские бабушки» взяли с собой на Евровидение ржаной муки

Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь коллектива Светлана Сырыгина, передает РИА «Новости».

8 мая бабушки вылетели в Москву, где пройдут генеральные репетиции их выступления в финале конкурса "Евровидение - 2012" в столице Азербайджана. По задумке режиссеров, на сцене во время выступления "Бурановских бабушек" будет стоять макет русской печки, в которой участницы группы испекут перепечи. Ранее Сырыгина говорила, что это поможет бабушкам немного отвлечься от волнения.

Она также рассказала, что бабушки благодарны всем, кто их поддерживает, и настроены на победу в финале "Евровидения - 2012".

"Бурановские бабушки" были выбраны российскими зрителями во время национального отборочного конкурса "Евровидения-2012" в ночь на 8 марта путем зрительского телефонного и sms-голосования, а также мнением членов профессионального жюри.

Международный конкурс песни "Евровидение-2012"пройдет в столице Азербайджана с 22 по 26 мая.