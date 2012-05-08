Открылся V Всеукраинский фестиваль православных СМИ

Ведущая тема фестиваля - «Участие епархиальных СМИ в общецерковных информационных проектах».

Как сообщили УНИАН в Синодном информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви, в фестивале принимают участие около 100 представителей Синодного и епархиальных информационно-просветительских отделов УПЦ и РПЦ, главные редакторы церковных изданий, дизайнеры, кино- и телережиссеры из Украины и России.

По словам организаторов, в этом году в программе фестиваля пройдут мастер-классы по направлениям (телевидение, радио, пресса, интернет, пресс-службы); круглые столы на темы: «Священник в интернете и на экране», «Технологии формирования позитивного образа Церкви и церковных деятелей в информационном просторные РПЦ и УПЦ»; семинар-практикум по вопросам особенностей работы нишевых и корпоративных СМИ, деловая игра «Фандрайзинг — привлечение финансовых средств на реализацию социальных и информационных проектов епархий», а также фестивальная часть с парадом презентаций новых проектов и смелых творческих решений, воплощенных в течение года.

Рабочие заседания и круглые столы будут проходить в монастырях Донецкой епархии УПЦ.

За новостями V фестиваля православных СМИ можно следить на интерактивном сайте festzmi.org.

Мероприятие будет продолжаться до 12 мая.