Баррозу подчеркивает необходимость вступления Украины в ВТО

Президент Европейской комиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ подчеркивает необходимость вступления Украины во Всемирную торговую организацию в ближайшее время.

Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам XI Саммита «Украина-ЕС», который состоялся сегодня в Киеве.

Ж.М.БАРРОЗУ подчеркнул, что всегда говорил о том, что членство Украины в ВТО является необходимым шагом в проведении реформ и завершении переходного периода в Украине. “Поэтому мы начнем переговоры с создания зоны свободной торговли (между Украиной и ЕС – УНИАН) сразу после того, как будут завершены переговоры между Украиной и ВТО”, - повторил он выраженную ранее позицию.

“Я уверен, что очень скоро будет найдено решение по окончательным вопросам в этих переговорах по вступлению Украины в ВТО”, - добавил Ж.М.БАРРОЗУ.

Как известно, переговоры по новому усиленному соглашению между Украиной и ЕС, которое должна заменить в настоящее время действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого завершается в начале 2008 года, начались 5 марта 2007 года. Главным положением нового усиленного соглашения должно стать создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.