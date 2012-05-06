Семь украинок арестовали за проституцию в Косово

Как передает РИА «Новости», об этом сообщила косовская полиция.

Женщины 1968-1991 годов рождения и мужчины 1980-1991 годов рождения помещены под предварительный арест на 48 часов.

Операция под кодовым названием "Ночь" была проведена полицией в одном из отелей города УрошевацСемь украинок арестовали за проституцию в Косово на юго-востоке Косово. Сообщается, что сексуальные услуги для клиентов в этом месте стоили от 60 до 200 евро. Предполагается, что незаконная деятельность процветала в течение нескольких лет.

Сейчас отель закрыт. Полиция в связи с этим делом обещает новые задержания.