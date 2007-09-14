Тимошенко: Партия регионов раздает обещания, но не учитывает их в бюджете

В проекте государственного бюджета на 2008 год не учтены никакие социальные обещания, которые дает Партия регионов на досрочных парламентских выборах.

Об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в прямом эфире на телеканале «1+1».

«Не поднимаются ни пенсии, ни заработные платы – ничего», - отметила лидер БЮТ, прибавив, что «уравниловка в пенсионном обеспечении полностью остается в бюджете на 2008 год».

Также, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, закон о детях войны опять не будет финансироваться.

«На обещания, касающиеся выплаты на первого, второго и третьего ребенка, не хватает половины денег в бюджете. Обещание до трехлетнего возраста детям платить по 200 гривен в бюджете не предусмотрено», - отметила она.

Кроме того, комментируя инициативу Александра МОРОЗА принять бюджет-2008 в целом в Верховной Раде V созыва, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Мы прекрасно знаем, что парламент сегодня не существует. Все партии зарегистрированы на выборы, и сегодня можно только в несуществующем парламенте снимать неприкосновенность, чтобы остаться депутатом с ней на всю жизнь».

«И потому не нужно сегодня делать пиар-кампанию, собирая сессии парламента и принимая бюджет, который ничего не меняет в социальной жизни людей», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Кабинет Министров одобрил проект Госбюджета на 2008 год с доходной частью свыше 250 млрд. грн., расходной, - 271,3 млрд. грн., дефицит бюджета увеличен с 2,18 до 2,33% ВВП.

По информации первого вице-премьер-министра Украины, министра финансов Николая АЗАРОВА, дополнительные средства бюджета будут направлены на обеспечение социальных гарантий граждан в поддержку АПК и реализацию инвестиционно-инновационных проектов.