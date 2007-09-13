Черномырдин говорит, что в Украине все шиворот-навыворот

Посол РФ в Украине Виктор Черномырдин оценивает российско-украинские отношения на "твердую троечку" по пятибалльной шкале. "Тут тоже должна быть адекватная оценка — как развернуть эти отношения, если украинская сторона перманентно находится в выборах? Но я абсолютно уверен — все станет на свои места", - заявил посол в интервью журналу "Профиль".

Виктор Черномырдин неудовлетворен уровнем присутствия российского бизнеса в Украине. "Он довольно низкий", - сказал посол. - Мы находимся где-то на седьмом месте среди всех инвесторов в украинскую экономику — это абсолютно нас не красит, и меня удивляет. Ведь как никто другой мы, россияне, адаптированы к такой ситуации, потому что сами прошли через это. У нас есть огромные возможности: сейчас в России компании работают стабильно, уверенно, спокойно. Почему наши инвесторы так слабо, вяло ведут себя в отношении Украины? Потому что тут порой натыкаются на крупные проблемы, которые по сути дела неразрешимы, когда не знаешь — с кем решать эти проблемы. Есть и другие причины. В Украине, к примеру, тоже не очень хотят присутствия российского бизнеса. Я не руководствуюсь какими-то догадками: мы это видим, читаем в прессе. Здесь хотят к инвестициям прилепить лицо. Какое это имеет отношение к экономике? Чем больше идут инвестиции, тем лучше развивается государство и решаются проблемы в стране. Все мировые державы работают на то, чтобы сделать себя привлекательными, а здесь все шиворот-навыворот. Такая ситуация многое осложняет. Поэтому надо понимать, что при политической нестабильности инвестор ведет себя очень осторожно. И ждать, чтобы пошел широкий поток — бесполезно. Этого никогда не будет при нестабильной ситуации. Правильно говорят — деньги любят тишину".

Полностью интервью Виктора Черномырдина журналу "Профиль" читайте в субботнем номере журнала.