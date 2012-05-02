На Банковой будет заседать штаб по расследованию взрывов в Днепропетровске

Завтра, 3 мая, в 17.00 под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание координационного штаба, созданного по поручению главы государства по расследованию взрывов в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, заседания состоится в Администрации Президента Украины, ул. Банковая, 11.

Представители СМИ приглашаются на 16.15.

Аккредитацию журналистов проводит пресс-служба Президента 3 мая с 9.30 до 13.00 по тел. (044) 255-63-18.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадали 30 человек, в том числе 10 детей.