На Банковой будет заседать штаб по расследованию взрывов в Днепропетровске
12:59, 02 мая 2012Общество
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В Администрации Президента состоится заседание координационного штаба по расследованию взрывов в Днепропетровске.
Завтра, 3 мая, в 17.00 под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание координационного штаба, созданного по поручению главы государства по расследованию взрывов в Днепропетровске.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, заседания состоится в Администрации Президента Украины, ул. Банковая, 11.
Представители СМИ приглашаются на 16.15.
Аккредитацию журналистов проводит пресс-служба Президента 3 мая с 9.30 до 13.00 по тел. (044) 255-63-18.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадали 30 человек, в том числе 10 детей.
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