В Ивано-Франковской области сгорела гостиница

10:06, 02 мая 2012
Общество
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Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 1 мая в 22.17 в двухэтажном деревянном здании гостиничного комплекса ООО „Высокий Перевал” в с. Вышкив Долинского района возник пожар, в результате которого огнем уничтожено здание площадью 1745 кв. м.

2 мая в 3.00 подразделениями МЧС пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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