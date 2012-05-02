В Ивано-Франковской области сгорела гостиница

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 1 мая в 22.17 в двухэтажном деревянном здании гостиничного комплекса ООО „Высокий Перевал” в с. Вышкив Долинского района возник пожар, в результате которого огнем уничтожено здание площадью 1745 кв. м.

2 мая в 3.00 подразделениями МЧС пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.