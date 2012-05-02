В Ивано-Франковской области сгорела гостиница
10:06, 02 мая 2012Общество
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Жертв и пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 1 мая в 22.17 в двухэтажном деревянном здании гостиничного комплекса ООО „Высокий Перевал” в с. Вышкив Долинского района возник пожар, в результате которого огнем уничтожено здание площадью 1745 кв. м.
2 мая в 3.00 подразделениями МЧС пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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