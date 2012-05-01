Прокуратура запретила кременчугской газете выходить на русском языке

Об этом УНИАН сообщил прокурор Кременчуга Тимофей Кодола.

По его словам, прокуратура Кременчуга провела проверку по обращению секретариата Кременчугской городской организации Национального союза журналистов Украины, в котором говорилось о том, что издание общественно-политической газеты Кременчугского городского совета «Вестник Кременчуга» вышло частично на русском языке.

«Во время проверки установлено, что, согласно свидетельству о государственной регистрации печатного средства массовой информации - газеты «Вестник Кременчуга», языком издания является украинский язык. Однако, нарушая требования Закона «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине» и выданного свидетельства о государственной регистрации печатного средства массовой информации, в № 16 указанной газеты на страницах 2-3, 18-19 были опубликованы статьи на русском языке, что и вызвало возмущение Кременчугской городской организации Национального союза журналистов Украины. По результатам проведенной проверки прокуратурой Кременчуга внесено представление в Кременчугский городской совет (учредитель издания) с требованием устранить установленные нарушения закона и не допускать их в дальнейшем», - сказал Т.Кодола.