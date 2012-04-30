В центре Чернигова обезвредили взрывчатку в урне

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в области, опасную находку около 11 часов утра нашел наряд патрульной службы в урне для мусора в парке вблизи Черниговского городского совета.

На место события сразу прибыли все соответствующие службы. Стражи порядка оградили территорию лентой, эвакуировали людей из парка.

Подозрительный предмет осмотрели взрывотехники. Они приняли решение обезвредить опасную находку на месте.

Устройство взорвали. Его остатки на исследование взяли эксперты. Они должны определить на самом ли деле то была взрывчатка.

Но работники милиции предварительно уже говорят, что взрывчатое вещество таки было в находке.

Милиция тщательным образом обследовала территорию вокруг места события, - похожих предметов в центре города больше не нашли.