Деркач объяснил, почему аварий на украинских АЭС стало больше

НАЭК «Энергоатом» объясняет рост нарушений в работе энергоблоков АЭС в августе аномально теплыми погодными условиями.

Об этом вчера в эфире «Радио Эра» сообщил президент НАЭК «Энергоатом» Андрей ДЕРКАЧ.

«У нас достаточно сложное лето было с точки зрения прудов охлаждения, и это было связано с температурными аномалиями», - сказал А.ДЕРКАЧ, отметив при этом, что общая статистика нарушений на АЭС по итогам восьми месяцев значительно меньше аналогичных показателей 2006 года.

А.ДЕРКАЧ указал на то, что помимо погодных условий, основной причиной внеплановых остановок энергоблоков стал износ оборудования и его несвоевременная замена.

В этой связи он отметил, что «Энергоатом» в проекте графика ремонтной кампании на АЭС в 2008 году предусмотрел большее количество мероприятий по обновлению и замене оборудования энергоблоков.

Справка УНИАН. ГП НАЭК «Энергоатом» эксплуатирует 15 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 13 835 МВт, два гидроагрегата Александровской ГЭС проектной мощностью 11,5 МВт и один гидроагрегат Ташлыкской ГАЭС мощностью 150 МВт.