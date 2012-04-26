Сегодня - 26-ая годовщина аварии на ЧАЭС
09:12, 26 апреля 2012Общество
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В Украине состоятся траурные мероприятия, посвященные 26-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
|Взрыв полностью разрушил 4-ый реактор
В результате взрыва в атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. По данным экспертов, суммарный выброс радиоактивных веществ составил 50 млн. кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Радиоактивными нуклидами были загрязнены более 145 тысяч кв. км территории Украины, России и Беларуси.
После аварии из 30-километровой зоны вокруг АЭС были эвакуированы более 115 тысяч человек.
Чернобыльскую АЭС закрыли 15 декабря 2000 года.
В ходе ликвидации аварии погибли десятки людей, многие остались инвалидами.
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