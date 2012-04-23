В Киеве во время Евро перекроют центральные улицы (перечень)

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева со ссылкой на проект распоряжения столичной горгосадминистрации.

Проектом предусмотрено перекрытие бульвара Леси Украинки от ул. Кутузова до ул. Ивана Кудри в обоих направлениях; ул. Красноармейской от ул. Федорова до бульвара Тараса Шевченко; ул. Жилянской от ул. Горького до ул. Шота Руставели; ул. Саксаганского от ул. Горького до ул. Эспланадной.

В то же время в УГАИ предупреждают, что эта информация может меняться.

Как сообщал УНИАН, в связи с открытием фан-зоны к Евро-2012, с 28 мая по 7 июля будет перекрыта улица Крещатик от Институтской до Б.Хмельницкого.

Согласно распоряжению КГГА от 30 марта 2012 года №512, движение транспорта на Крещатике будет перекрыто с 00.00 28 мая до 1.00 7 июля на отрезке от ул. Институтской до ул. Богдана Хмельницкого. Передвигаться по этому отрезку дороги смогут только специальные автомобили и аккредитованный транспорт.