Канадский коллекционер подарил часть коллекции писанок
02:41, 23 апреля 2012Общество
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Канадский коллекционер и художник украинского происхождения Мирослав (Честер) Куц подарил Черкасскому областному краеведческому и Черкасскому художественному музеям по 20 писанок из своей коллекции.
В 35 км от Эдмонтона стоит памятник украинской писанке, фото vegrevillechamber.com
Как сообщили УНИАН в Черкасском областном художественном музее, краеведческому музею подарены писанки, являющиеся частью коллекции писанок Черкасской области, которые были воспроизведены М.Куцем по книге этнографа и культуролога Вадима Мыцика. Художественному музею в подарок досталась часть коллекции писанок, представляющая разные регионы Украины.
Собрание произведений народного искусства, которое принадлежит семье Мирослава и Любы Куц из Эдмонтона, является одной из крупнейших частных художественных коллекций в Канаде. В ней наряду с подлинными образцами украинской народной одежды, украшений, рушников и ковров, резьбы и керамики, сберегаются около 3 тысяч писанок из разных регионов Украины.
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