Канадский коллекционер подарил часть коллекции писанок

Как сообщили УНИАН в Черкасском областном художественном музее, краеведческому музею подарены писанки, являющиеся частью коллекции писанок Черкасской области, которые были воспроизведены М.Куцем по книге этнографа и культуролога Вадима Мыцика. Художественному музею в подарок досталась часть коллекции писанок, представляющая разные регионы Украины.

Собрание произведений народного искусства, которое принадлежит семье Мирослава и Любы Куц из Эдмонтона, является одной из крупнейших частных художественных коллекций в Канаде. В ней наряду с подлинными образцами украинской народной одежды, украшений, рушников и ковров, резьбы и керамики, сберегаются около 3 тысяч писанок из разных регионов Украины.