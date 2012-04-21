Нардепы хотят дать себе право закрывать любой сайт без суда за неделю

Народный депутат от Партии регионов Максим Луцкий планирует 25 апреля рекомендовать Верховной Раде ко второму чтению законопроект, который позволит закрывать любой интернет-ресурс или файлообменник без решения суда.

Об этом сообщила в своем блоге народный депутат от НУ-НС Леся Горобец, передает ТСН.

По ее словам, в случае принятия этого законопроекта, финансовые и правовые санкции можно будет предъявить любому украинскому провайдеру и файлообменнику с целью контроля за интернет-пространством в период предвыборной кампании в Верховную Раду.

"В случае принятия проекта нынешнее большинство получит контроль над информационным интернет-пространством, а также его коммерческими ресурсами", - отмечает депутат.

В частности, законопроект предусматривает возможность прекращения работы интернет-ресурса при содействии провайдеров.

Наиболее опасное для граждан новшество, предусмотренная проектом, заключается во введении процедуры уничтожения интернет-ресурсов в течение семи дней без решения суда, только за подписью чиновника средней руки.

Технологически это будет выглядеть таким образом. Субъект авторских или смежных прав (заявитель) по реальным или надуманным причинам обращается к провайдеру с требованием прекратить пользование такими правами со стороны гипотетического "нарушителя" (а им может быть любой ресурс в интернет-сети), подав при этом комплект документов в обоснование такого "нарушения". К примеру, договоры о принадлежности прав.

"В этом случае провайдер должен в двухдневный срок предупредить "нарушителя" о необходимости устранения нарушения. К примеру, якобы "пиратского" контента. А если тот продолжает размещать оспариваемые объекты интеллектуальной собственности или не предоставляет объяснительные документы в течение двух последующих рабочих дней, провайдер обязан заблокировать доступ к ним или изъять их. А если это технически невозможно - ограничить или вообще прекратить предоставление услуг "нарушителю". Иными словами, закрыть доступ к его сайту", - объяснила Л.Оробец.